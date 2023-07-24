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В эпоху TWS – Beyerdynamic Blue BYRD ANC


24.07.2023 12:08

 

 

Несмотря на огромную популярность полностью беспроводных моделей внутриканальных наушников, маркетологи Beyerdynamic по-прежнему уверены в том, что фирменные Blue BYRD найдут своего потребителя. Недавно компания выпустила второе поколение этих наушников, на этот раз с технологией активного шумоподавления и широкими возможностями настройки аудиопрофиля пользователя.

 

Отличительная особенность Beyerdynamic Blue BYRD ANC – наличие ободка, который набрасывается на шею пользователя, не позволяя наушникам потеряться, когда они не используются, а проводам – спутаться. После ряда конструктивных доработок наушники стали намного быстрее подключаться по Bluetooth, а продолжительность непрерывной работы без подзарядки увеличена до 14 часов. Обновлённые Blue BYRD – с технологией гибридного активного шумоподавления и режимом «прозрачности». Защита от влаги: IPX4.

 

Добавьте в этому большие динамические драйверы, Bluetooth 5.2 с поддержкой кодеков aptX Adaptive и AAC, технологию Qualcomm сVc, возможность пользоваться «услугами» голосового ассистента Google Alexa и фирменное приложение MIY. Последнее позволяет настраивать звук в соответствии с предпочтениями и особенностями слуха пользователя. В комплект поставки входят пять пар сменных вкладышей разного размера, защитный футляр и кабель USB-C.

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