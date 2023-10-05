В Екатеринбург на мастер-класс

05.10.2023 23:36

До московской выставки Hi-Fi & High End Show 2023 остаётся ещё две недели. Пока участники готовятся, группа компаний Digis устраивает генеральную репетицию: в ближайшие выходные она проведёт мастер-класс для поклонников качественного звука, проживающих в Екатеринбурге.

7 октября, в субботу, в салоне Пульт.ру Digis представит новинки аудио- и видеопродукции Hisense, DALI, Quad, Tivoli и Defunc. В рамках мероприятия участникам будет показан домашний кинотеатр на базе инновационного сверхкороткофокусного лазерного 4K-проектора Hisense («лазерного телевизора», Laser TV). Реалистичное звуковое сопровождение, передающее все нюансы саундтрека, обеспечат мощные акустические системы DALI, усиленные компонентами Quad. Собравшиеся также смогут послушать, как звучат мультирум-системы шведского бренда Defunc и радиолы Tivoli, выполненные в минималистичном ретро-стиле.

По традиции прослушивание будет проходить двумя сессиями: первая начнётся в 12:00, вторая в 15:30. Всех собравшихся в этот день в салоне Пульт.ру, расположенном по адресу Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 126, ждут подарки и интересные спецпредложения. Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться.



