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В Екатеринбург на мастер-класс


05.10.2023 23:36

 

 

До московской выставки Hi-Fi & High End Show 2023 остаётся ещё две недели. Пока участники готовятся, группа компаний Digis устраивает генеральную репетицию: в ближайшие выходные она проведёт мастер-класс для поклонников качественного звука, проживающих в Екатеринбурге.

 

7 октября, в субботу, в салоне Пульт.ру Digis представит новинки аудио- и видеопродукции Hisense, DALI, Quad, Tivoli и Defunc. В рамках мероприятия участникам будет показан домашний кинотеатр на базе инновационного сверхкороткофокусного лазерного 4K-проектора Hisense («лазерного телевизора», Laser TV). Реалистичное звуковое сопровождение, передающее все нюансы саундтрека, обеспечат мощные акустические системы DALI, усиленные компонентами Quad. Собравшиеся также смогут послушать, как звучат мультирум-системы шведского бренда Defunc и радиолы Tivoli, выполненные в минималистичном ретро-стиле.

 

По традиции прослушивание будет проходить двумя сессиями: первая начнётся в 12:00, вторая в 15:30. Всех собравшихся в этот день в салоне Пульт.ру, расположенном по адресу Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 126, ждут подарки и интересные спецпредложения. Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться.

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