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В кемпинг, глэмпинг и избинг – с Pure Woodland


06.07.2023 01:32

 

 

Pure Woodland – новая портативная акустическая система, выглядящая одновременно как всепогодная Bluetooth-колонка для выездов на природу (такие сейчас представлены в ассортименте многих производителей) и как ретро радиоприёмник.

 

Громкоговоритель оснащён аккумулятором, который может обеспечить до 14 часов работы в автономном режиме, и встроенным DAB+/FM тюнером с шестью пресетами. Pure Woodland поддерживает подключение по Bluetooth (5.1). Мощность двух динамиков – 10 Вт.

 

Защита от пыли и влаги: IP67. Есть ручка для переноски. Нижняя и верхняя части колонки сделаны из прочного пластика; тканый материал, в который «обёрнута» акустическая система, легко моется и чистится. Элементы управления, а также небольшой дисплей, расположены на верхней панели громкоговорителя. Цена новинки – 149 евро.

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