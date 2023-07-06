В кемпинг, глэмпинг и избинг – с Pure Woodland

06.07.2023 01:32

Pure Woodland – новая портативная акустическая система, выглядящая одновременно как всепогодная Bluetooth-колонка для выездов на природу (такие сейчас представлены в ассортименте многих производителей) и как ретро радиоприёмник.



Громкоговоритель оснащён аккумулятором, который может обеспечить до 14 часов работы в автономном режиме, и встроенным DAB+/FM тюнером с шестью пресетами. Pure Woodland поддерживает подключение по Bluetooth (5.1). Мощность двух динамиков – 10 Вт.



Защита от пыли и влаги: IP67. Есть ручка для переноски. Нижняя и верхняя части колонки сделаны из прочного пластика; тканый материал, в который «обёрнута» акустическая система, легко моется и чистится. Элементы управления, а также небольшой дисплей, расположены на верхней панели громкоговорителя. Цена новинки – 149 евро.



