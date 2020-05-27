В кинозал на автомобиле

27.05.2020 07:09

Автомобильные кинотеатры до недавних пор были для большинства россиян заморской диковиной. Однако в связи с закрытием традиционных кинотеатров и довольно пессимистичными прогнозами относительно возвращения к нормальному их функционированию непривычный формат может обрести популярность.



Одним из производителей, выпускающих экраны для автомобильных кинотеатров, является компания Airscreen. Недавно она выпустила новую модель Drive – надувной экран, созданный по технологии высокочастотной сварки (швы не просто прошиты, а запаяны и практически не пропускают воздух). У экранов новой модели увеличен нижний отступ, благодаря чему рабочая поверхность располагается достаточно высоко для того, чтобы проецируемое изображение было хорошо видно всем зрителям, даже если автомобили стоят на горизонтальной площадке.



На обеих сторонах экрана Airscreen Drive имеется светоотражающее полотно – это означает, что на нём можно одновременно показывать два разных фильма (или один и тот же, но для вдвое большего количества зрителей – 200 вместо 100). Экран выдерживает порывы ветра, дующего со скоростью до 38 км/ч (10,6 м/с), а надуть его до рабочего состояния можно за несколько часов. Размер полотна: 9,15 м х 5,15 м, формат 16:9.