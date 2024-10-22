ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

В контакте с «Марусей»


22.10.2024 10:38

 

 

Компания VK выпустила новинку, «умную колонку» под названием «VK Капсула Про». Дизайн новинки разработан совместно с дизайн-студией Карима Рашида.

 

Колонка оснащается встроенными датчиками влажности, температуры, освещённости и движения, поддерживает протокол Zigbee. Есть светодиодная подсветка. В верхней части устройства располагается круглый сенсорный IPS-дисплей диаметром 7 см с разрешением 480х480 пикселей. С его помощью можно переключать треки, управлять плейлистом, просматривать обложки музыкальных альбомов и аудиокниг; на экран выводится информация о погоде, функциях «Маруси» и подключённой системе «умного дома». В состоянии покоя на дисплее отображается текущее время; изображение циферблата можно менять, выбирая из загруженных в память гаджета.

 

На задней стороне колонки «VK Капсула Про» располагаются кнопка отключения встроенных микрофонов, разъём питания и USB-C. Мощность встроенных динамиков (их три) составляет 65 Вт: два твитера выдают по 12,5 Вт, широкополосный драйвер – 40 Вт. Новинка выпускается в четырёх вариантах отделки корпуса, стоит 24900 рублей, но ещё не поступила в продажу – на неё оформляются предзаказы, и сейчас цена на 5000 рублей меньше.

Связанные новости:
 Новые функции наушников Sennheiser  - 04.09.2024 10:46
 Купи телевизор – получи колонку в подарок - 03.09.2024 16:54
 Суперновинка JBL: беспроводные Tour Pro 3 - 23.08.2024 12:53
 Россияне «распробовали» смарт-технику для дома - 06.02.2024 11:41
 «Капсула Мини»: зелень, синь и терракота - 25.11.2021 20:34
 Кому «Капсулу» с «Марусей»? - 30.01.2020 12:47
 Ещё одна «умная» колонка Made in Russia - 17.12.2019 12:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2024 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007