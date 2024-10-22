В контакте с «Марусей»

22.10.2024 10:38

Компания VK выпустила новинку, «умную колонку» под названием «VK Капсула Про». Дизайн новинки разработан совместно с дизайн-студией Карима Рашида.



Колонка оснащается встроенными датчиками влажности, температуры, освещённости и движения, поддерживает протокол Zigbee. Есть светодиодная подсветка. В верхней части устройства располагается круглый сенсорный IPS-дисплей диаметром 7 см с разрешением 480х480 пикселей. С его помощью можно переключать треки, управлять плейлистом, просматривать обложки музыкальных альбомов и аудиокниг; на экран выводится информация о погоде, функциях «Маруси» и подключённой системе «умного дома». В состоянии покоя на дисплее отображается текущее время; изображение циферблата можно менять, выбирая из загруженных в память гаджета.



На задней стороне колонки «VK Капсула Про» располагаются кнопка отключения встроенных микрофонов, разъём питания и USB-C. Мощность встроенных динамиков (их три) составляет 65 Вт: два твитера выдают по 12,5 Вт, широкополосный драйвер – 40 Вт. Новинка выпускается в четырёх вариантах отделки корпуса, стоит 24900 рублей, но ещё не поступила в продажу – на неё оформляются предзаказы, и сейчас цена на 5000 рублей меньше.



