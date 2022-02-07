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В марте Classé останется без Дэйва Наубера


07.02.2022 12:06

 

 

На прошлой неделе работники Sound United, которой принадлежат бренды Marantz и Classé, получили письмо от руководства. В сообщении говорилось об изменениях в организационной структуре, которые будет осуществлены в ближайшее время.

 

Как выяснилось, речь шла о том, что в марте компанию покинет не кто иной, как Дэйв Наубер (Dave Nauber), руководивший Classé в течение почти двух десятилетий. В тексте сообщения сказано, что он уходит из компании, чтобы «открыть для себя новые возможности». Сам Наубер утверждает, что здесь нет никакого конфликта: решение обоюдное, просто он и «топ-менеджмент Sound United некоторое время назад разошлись во мнениях относительно того, как развивать бренд, и так и не достигли согласия по этому вопросу», а потому «пришло время действовать самостоятельно».

 

Напомним: Наубер занимал должность президента Classé Audio в 2017 году; тогда компания являлась структурным подразделением Bowers & Wilkins. У B&W сменился владелец – им стала компания EVA Automation – решивший закрыть Classé, полностью прекратив производство и продажи электроники этой торговой марки. Однако уже в январе 2018 года была заключена сделка, по которой Classé Audio перешла в собственность Sound United, а Дэйв Наубер занял должность бренд-директора. Позднее Sound United купила и B&W, но это уже совсем другая история… Что касается Наубера, он говорит, что не собирается сразу же «обрубать все концы»: дилеры, у которых есть к нему вопросы, могут позвонить и задать их напрямую.

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