В Musical Fidelity улучшили фонокорректор M6x

03.06.2021 12:09

У компонентов модели M6x Vinyl (улучшенная версия базовой M6) – полностью дискретная схема и три независимых входа с блоком настроек для каждого. Устройство получилось максимально производительным, точным и нейтральным в плане изменения сигнала источника.

У каждого из трёх входов (в том числе балансного) имеется блок настроек с возможностью изменения типа головки (MM/MC), ёмкости, сопротивления и коэффициента усиления. Количество входов означает возможность подключить к фонокорректору три проигрывателя виниловых дисков или нескольких тонармов. А вот выходов два: стандартный (на позолоченных RCA-разъёмах) и балансный.

Характеристики модели: корректировка АЧХ стандарта RIAA и RIAA/IEC с точностью ±0,2 дБ, коэффициент нелинейных искажений не более 0,005% (на 1 кГц). Кнопки управления и соответствующие индикаторы расположены на лицевой панели устройства. Дизайн корпуса – типичный для Musical Fidelity, подчёркивающий «хайэндный» дух выпускаемой ею продукции.