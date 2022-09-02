В М.Видео и Эльдорадо за Hisense A85H!

02.09.2022 10:36

В магазинах российских торговых сетей М.Видео и Эльдорадо появилась новинка из премиальной серии OLED-телевизоров Hisense – 4К-модель A85H с сертификатом IMAX Enhanced.

Потребители могут купить телевизор с диагональю экрана 55 или 65 дюймов. Hisense A85H – новинка 2022 года. Основные преимущества этих устройств – яркое, контрастное и насыщенное изображение, объёмный звук, разрешение 4K. Благодаря технологии OLED в Hisense A85H более восьми миллионов светодиодов с индивидуальной подсветкой. Применяемые технологии позволяют воспроизводить широкую цветовую гамму с сохранением натуральности оттенков и реалистичности каждого кадра.

Телевизоры, разработанные на базе процессора MediaTek MT9900, имеют частоту обновления 120 Гц, пиковую яркость 800 нит и широкий угол обзора. Операционная среда – VIDAA U6.0 с голосовыми помощниками Google Assistant и Amazon Alexa. Новинка поддерживает HLG, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, DTS Virtual X и Dolby Atmos. Встроенная акустическая система состоит из шести динамиков совокупной мощностью 60 Вт. Предусмотрен игровой режим с поддержкой HDMI 2.1, AMD FreeSync.



