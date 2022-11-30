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В Новый Год на белом колесе


30.11.2022 15:32

 

 

Минималистичный виниловый проигрыватель появился в ассортименте производителя из Нидерландов Miniot. Проигрыватель виниловых дисков под названием White Wheel (дословно «Белое колесо») выпущен ограниченной партией: купить его смогут всего лишь десять счастливчиков.

 

Особенность Wheel – в нетрадиционной конструкции. Тонарм, инфракрасные датчики, встроенный усилитель и пр. размещены внутри опорного диска; при проигрывании пластинки воспроизводятся композиции, записанные на той её стороне, которая оказывается снизу. Управление (включение/выключение, переход к следующему треку или возвращение к предыдущему, постановка на паузу) осуществляется путём манипуляций с подвижным центральным штырьком, на который «надевается» диск.

 

От базовой модели Wheel новинку отличает цвет – вертушка белоснежная. Такой вариант отделки олицетворяет дух грядущих праздников. Розничная цена «зимней» версии – 2999 евро. Производитель обещает, что все десять покупателей получат свой заказ вовремя, до католического Рождества. Стандартные же цвета: вишнёвое дерево, орех, чёрный лак. Такие проигрыватели (Wheel 2) дешевле – устройство обойдётся в 1499 евро, но продажи начнутся не раньше второй половины будущего года.

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