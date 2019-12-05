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В новый год – с новыми владельцами


05.12.2019 10:30

 

 

У бренда Velodyne Acoustics появился новый владелец. Им стала немецкая компания Audio Reference.

 

Дэвид Холл (David Hall), которому до недавнего времени принадлежал бренд Velodyne, подтвердил закрытие сделки по продаже компании, охарактеризовав предшествующие этому процессы как «год напряжённых переговоров». Новый владелец, компания Audio Reference, в течение 20 лет была дистрибьютором продукции Velodyne в Германии. Ей перешли все складские запасы готовой продукции и комплектующих для изготовления сабвуферов Velodyne, патенты, права на дизайн и пр.

 

Мансур Мамангхани (Mansour Mamaghani), сменивший господина Холла, сказал о своих планах следующее: «Наша цель – восстановить положение Velodyne, в течение многих лет лидировавшей на рынке компактных мощных сабвуферов. Мы осознаём, что на это потребуется время, но команда инженеров и конструкторов уже работает». В скором времени будет перезапущен сайт Velodyne Acoustics, где можно будет ознакомиться с актуальным ассортиментом и получить информацию о технической поддержке.

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