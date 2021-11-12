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В ожидании CES 2022


12.11.2021 12:42

 

 

До выставки CES 2022 остаётся меньше двух месяцев: «гибридное» (в традиционном и цифровом формате) шоу пройдёт в американском Лас-Вегасе с 5 по 8 января будущего года.

 

Участники истосковались по живому общению: организаторы не ожидали такого количества желающих лично принять участие в выставке – на сегодня подано уже более 1600 заявок. Конечно, по сравнению с мероприятием 2020 года это довольно скромный результат, но на фоне массового перехода в цифровой формат – весьма обнадёживающий. Проблемы с перелётами и ограничения по въезду в США граждан других стран пока остаются, и на грядущем CES будет значительно меньше, чем обычно, посетителей из Азии; тем не менее, на выставку приедут специалисты из 134 государств. Два года пандемии и желание производителей наверстать упущенное время привели к увеличению площади выставки: один только новый West Hall больше многих выставочных центров США; для доставки в него участников и посетителей введена в действие новая подземная шаттл-система.

 

В рамках CES 2022 состоится вручение наград за инновации в создании потребительской техники (Innovation Awards). Экспертному жюри пришлось делать сложный выбор – за победу в конкурсе боролись более 1800 проектов.

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