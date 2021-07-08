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В ожидании Nothing Ear 1


08.07.2021 00:20

 

 

Беспроводные наушники Nothing Ear 1 – одна из самых ожидаемых новинок этого года. Производитель уже объявил, что устройство будет оснащено функцией активного шумоподавления и появится в продаже по цене, значительно меньшей, чем у Apple AirPods Pro.

 

Прочие подробности пока тщательно скрываются производителем. На днях в его инстаграм-аккаунте была опубликована фотография, подпись к которой гласит: «Всё выяснится 27 июля…» (на этот день назначена официальная презентация новинки). Понять, что именно запечатлено на снимке, не представляется возможным; похоже, производитель использует игру слов: ‘make clear’ – «выяснять», и ‘clear’ – «прозрачный», намекая на внешний вид устройства. 

 

Предполагается, что розничная цена Nothing Ear 1 составит 99 долларов США – впечатляющая разница с 249 долларами, которые придётся отдать за наушники Apple. Да и другим конкурентам придётся задуматься: моделей со схожими характеристиками, аналогичным уровнем качества и сравнимой ценой на рынке не так много.

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