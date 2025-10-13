ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

В Париж, за рыжим, срочно!..


13.10.2025 14:31

 

 

На выставке памяти Вирджила Абло (Virgil Abloh) в Париже компания McIntosh демонстрирует концепт интегрального усилителя MA8950 в корпусе ярко-оранжевого цвета.

 

Абло, модельер, дизайнер, художественный руководитель коллекции мужской одежды Louis Vuitton, основатель модного дома Off-White, планировал разработать для McIntosh дизайн ограниченной серии Hi-Fi компонентов, но в 2021 году умер. 30 сентября, в день, когда Вирджилу Абло исполнилось бы 45, McIntosh представил одно из устройств из несостоявшегося проекта, оригинальный концепт интегрального усилителя MA8950, главная особенность которого – корпус яркого оранжевого цвета. Фирменные ваттметры и большие поворотные регуляторы на передней панели сохранены. Технология McIntosh Power Guard непрерывно отслеживает входные и выходные сигналы и динамически регулирует уровень входного сигнала для получения максимальной выходной мощности, предотвращая искажения, а также отсечки, которые могут привести к повреждению акустических систем. Технология защиты от короткого замыкания (Sentry Monitor) при необходимости отключает выходной каскад ещё до того, как ток превысит безопасный рабочий уровень, и автоматически прекращает своё вмешательство при возвращении рабочих условий в норму.

 

Усилитель рассчитан на работу с акустическими системами с импедансом 2, 4 или 8 Ом. MA8950 можно использовать в системе домашнего кинотеатра (Home Theater PassThru) или слушать музыку через наушники. Количество каналов: два. Номинальный диапазон мощности: от 20 Гц до 20 кГц. Коэффициент гармонических искажений (THD): 0,005%. Соотношение «сигнал/шум»: 80 дБ MC, 82 дБ MM. Будет ли модель когда-либо запущена в массовое производство – неизвестно.

Связанные новости:
 На юбилей в оранжевом - 01.08.2025 12:08
 Мультирумный McIntosh - 01.08.2025 12:06
 Стриминг без ограничений: McIntosh MB25  - 19.06.2024 14:28
 «Цветная революция» в Канаде - 02.08.2023 10:13
 Саша Пятый из рода Wilson Audio - 29.06.2023 09:11
 Оранжевое лето с Orange Box - 27.06.2023 12:39
 Мандарин и дыня: очень летние наушники - 29.06.2021 01:31
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007