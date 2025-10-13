В Париж, за рыжим, срочно!..

13.10.2025 14:31

На выставке памяти Вирджила Абло (Virgil Abloh) в Париже компания McIntosh демонстрирует концепт интегрального усилителя MA8950 в корпусе ярко-оранжевого цвета.



Абло, модельер, дизайнер, художественный руководитель коллекции мужской одежды Louis Vuitton, основатель модного дома Off-White, планировал разработать для McIntosh дизайн ограниченной серии Hi-Fi компонентов, но в 2021 году умер. 30 сентября, в день, когда Вирджилу Абло исполнилось бы 45, McIntosh представил одно из устройств из несостоявшегося проекта, оригинальный концепт интегрального усилителя MA8950, главная особенность которого – корпус яркого оранжевого цвета. Фирменные ваттметры и большие поворотные регуляторы на передней панели сохранены. Технология McIntosh Power Guard непрерывно отслеживает входные и выходные сигналы и динамически регулирует уровень входного сигнала для получения максимальной выходной мощности, предотвращая искажения, а также отсечки, которые могут привести к повреждению акустических систем. Технология защиты от короткого замыкания (Sentry Monitor) при необходимости отключает выходной каскад ещё до того, как ток превысит безопасный рабочий уровень, и автоматически прекращает своё вмешательство при возвращении рабочих условий в норму.



Усилитель рассчитан на работу с акустическими системами с импедансом 2, 4 или 8 Ом. MA8950 можно использовать в системе домашнего кинотеатра (Home Theater PassThru) или слушать музыку через наушники. Количество каналов: два. Номинальный диапазон мощности: от 20 Гц до 20 кГц. Коэффициент гармонических искажений (THD): 0,005%. Соотношение «сигнал/шум»: 80 дБ MC, 82 дБ MM. Будет ли модель когда-либо запущена в массовое производство – неизвестно.