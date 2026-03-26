В Петербурге встретили весну

26.03.2026 14:18

Компания «Мидэкспо», организатор выставки аудио- и видеотехники премиального класса Hi-Fi & High End Show, проходившей в Санкт-Петербурге 14 и 15 марта, отчиталась об итогах мероприятия.



По данным организатора, за два дня выставку посетили почти 3800 человек. Экспозиции компаний-участников были развёрнуты в 50 номерах и пяти залах гостиницы «Экспресс Садовая», где была представлена Hi-Fi и High End аудио- и видеопродукция более чем 150 брендов, в том числе 16 российских. Обширная деловая и развлекательная программа включала полтора десятка мероприятий, в том числе доклады экспертов, открытые дискуссии, «круглые столы», Hi-Fi квизы и розыгрыши призов. Центральным событием деловой части стал круглый стол «Российские производители Hi-Fi и High End Audio. Настоящее состояние и перспективы». Впервые в рамках деловой программы выставки состоялась дискуссия «Как найти свой звук, не отталкиваясь от брендов»: известные блогеры и авторы специализированных каналов поделились своими подходам к созданию домашних аудиосистем без оглядки на логотипы и громкие имена.



В выставке приняли участие компании ADK.Audio, Alcom, Aleks Audio, Armada Sound, AT-Technologies, Audiobalance, AVI Mesto, AV Report.ru, Barnsly Sound Org., CI Group, CTC Capital, Digis Hi-Fi, Digital Fruits, Dr.Head, Espace Bureau, Eversolo, Flatvox, Kennerton Audio Equipment, Knecht Audio, Living Athmos, Longwave, Maschina Records, Next Hi-Fi, Pult.ru, Radiotehnika, S.A.Lab, Simple Distribution, Smart Audio Recording Lab, StereoPravda, Stereozona, T&P Audio, T-ART, TL Sound, Twin Vinyl Guitar Club, VinylShop.by, VPAcoustics, «Аудиотехника Импорт», «Лабиринты звука», «Петрик Аудио», «Просто акустика», «Столяров. Звук жизни», «Триумф Audio». Партнёрами выставки выступили компании Canton, Focal powered by Naim, Phaze Audio, Radiotehnika, Dr.Head; ритейл-партнёром – компания Pult.ru.