В помощь инсталлятору: Q Acoustics E60

10.03.2026 17:07

Q Acoustics E60 – домашняя система управления аудио, которая призвана облегчить жизнь профессиональным инсталляторам благодаря простой и быстрой установке.



Новинка поддерживает беспроводное подключение по Bluetooth, устанавливается благодаря монтажной системе на защёлках, не требующей использования отвёртки, шурупов и пр., устойчива к воздействию неблагоприятных внешних воздействий (защита от пыли и влагу по стандарту IP54) и не требует дополнительной защиты швов герметиком или иным изолирующим материалом. Таким образом, устанавливать Q Acoustics E60 можно не только в обычных жилых помещениях, но и там, где нередка повышенная влажность, например, в ванных комнатах, кухнях, в летних садовых домиках и т.п. Предусмотрена возможность проводного подключения к источнику аудиосигнала, например, телевизору, через оптический цифровой вход. Для расширения системы, например, добавления сабвуфера или усилителя мощности, имеется аналоговый линейный выходной разъём.



В целом E60 имеет те же функции, что и модель предыдущего поколения E120, и так же управляется сенсорными кнопками. Статус системы показывают светодиодные индикаторы, яркость которых увеличивается автоматически, если в помещении становится темнее. Два канала усиления (до 25 Вт каждый) рассчитаны на управление как встраиваемой, так и кабинетной акустикой – до двух пар колонок. Возможна интеграция с продукцией других производителей. E60 можно перевести в монорежим с помощью специального переключателя: тогда оба аудиопотока будут направляться на каждую из колонок стереопары.



