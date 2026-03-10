ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

В помощь инсталлятору: Q Acoustics E60


10.03.2026 17:07

 

 

Q Acoustics E60 – домашняя система управления аудио, которая призвана облегчить жизнь профессиональным инсталляторам благодаря простой и быстрой установке.

 

Новинка поддерживает беспроводное подключение по Bluetooth, устанавливается благодаря монтажной системе на защёлках, не требующей использования отвёртки, шурупов и пр., устойчива к воздействию неблагоприятных внешних воздействий (защита от пыли и влагу по стандарту IP54) и не требует дополнительной защиты швов герметиком или иным изолирующим материалом. Таким образом, устанавливать Q Acoustics E60 можно не только в обычных жилых помещениях, но и там, где нередка повышенная влажность, например, в ванных комнатах, кухнях, в летних садовых домиках и т.п. Предусмотрена возможность проводного подключения к источнику аудиосигнала, например, телевизору, через оптический цифровой вход. Для расширения системы, например, добавления сабвуфера или усилителя мощности, имеется аналоговый линейный выходной разъём.

 

В целом E60 имеет те же функции, что и модель предыдущего поколения E120, и так же управляется сенсорными кнопками. Статус системы показывают светодиодные индикаторы, яркость которых увеличивается автоматически, если в помещении становится темнее. Два канала усиления (до 25 Вт каждый) рассчитаны на управление как встраиваемой, так и кабинетной акустикой – до двух пар колонок. Возможна интеграция с продукцией других производителей. E60 можно перевести в монорежим с помощью специального переключателя: тогда оба аудиопотока будут направляться на каждую из колонок стереопары.

Связанные новости:
 Потолочная «встройка» – это быстро - 02.03.2026 19:01
 Потолочный усилитель Q Acoustics 300A - 09.09.2024 14:01
 Премьерный показ: Q Acoustics 5040 - 13.09.2023 02:36
 Q Acoustics M20 в двух новых цветах - 18.02.2022 11:06
 Q Acoustics: новинки серии Concept - 13.10.2021 09:33
 «Встройка» Q Acoustics – впервые в России - 10.09.2021 09:23
 Первые активные Q Acoustics - 08.10.2020 12:53
 Simple Distribution «приросла» Q Acoustics - 29.08.2019 13:10
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2026 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007