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В помощь интегратору: новинки Screen Innovations


22.06.2022 11:55

 

 

Производитель проекционных экранов Screen Innovations представил новый интерфейс Control4 Zigbee и 16-портовый концентратор данных Suite XVI.

 

Обе новинки предназначены для того, чтобы упростить установку и управление фирменными моторизованнымии шторами и проекционными экранами и облегчить их интеграцию с управляющими процессорами Control4. Производитель утверждает, что инсталляторам не понадобится проходить дополнительное обучение, чтобы начать применять новые решения; процесс программирования не станет более сложным. Зато у конечных пользователей появится больше возможностей в управлении системами затемнения и экранами Screen Innovations.

 

Новый интерфейс обеспечивает «прямой, нативный контроль и обратную связь» с управляемыми устройствами через системы автоматизации Control4 с поддержкой протокола Zigbee. Любая штора или экран Screen Innovations с поддержкой Zigbee 3.0 (или без неё) после их подключения к миниатюрному устройству, которое выглядит как электронный ключ-донгл, становятся частью узловой сети Control4 Zigbee – без дополнительного программирования или прокладки дополнительных кабелей. В результате отребители получают возможность управлять шторами и экранами и мониторить их состояние с помощью тех же пультов и кнопочных панелей, которые они используют для управления другими «умными» устройствами в единой системе автоматизации Control4.

 

Suite XVI решает проблему инсталляторов, возникающую, когда для управления шторами и экранами требуется слишком много пультов и панелей, и появляется необходимость в хабе с RS-485 интерфейсом, имеющим достаточное количество портов. У Suite XVI таких портов 16, через них можно подключать кейпады, беспроводные ресиверы и дополнительные концентраторы. Устройство предназначено в первую очередь для использования в больших инсталляционных проектах (как на рынке частного жилья, так и в коммерческом секторе) и для расширения уже существующих сетей. Установить хаб можно где угодно: в монтажной стойке, под потолком и т.п.

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