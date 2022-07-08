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В РФ появились проекторы ROLY


08.07.2022 11:17

 

 

Дистрибьютором продукции тайваньского производителя стала российская компания CTC Capital. Под брендом ROLY выпускаются портативные, короткофокусные и инсталляционные модели с разрешением от XGA до WUXGA и световым потоком от 4000 до 10000 люмен. Сфера применения этих проекторов – от оснащения небольших офисных пространств и учебных классов до создания масштабных проекций в конференц-залах и на выставках.

 

ROLY Technology Co., Ltd – один из немногих обладателей интеллектуальных прав на технологию 3LCD. У компании есть собственное производство LCD матриц, используемых для создания трёхматричных систем визуализации, и лазерных источников света. ROLY также разрабатывает уникальные светофильтры, которые обеспечивают широкий цветовой охват и высокую точность цветопередачи.

 

ROLY стала первой в мире компанией, выпустившей лазерный 3LCD проектор с полностью закрытой оптической системой, а в 2019 году в её ассортименте появился самый компактный в мире проектор со световым потоком 4000 люмен. Все выпускаемые устройства характеризуются длительным сроком службы источника света (20 тысяч часов), при этом падение яркости на половине срока службы составляет всего 20% (у продукции других производителей – 50%). Фирменные портативные и короткофокусные проекторы отличаются хорошим соотношением яркости и размеров, а «старшие» инсталляционные модели оснащаются сменными объективами и имеют широкие возможности настройки изображения.

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