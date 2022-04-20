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В РФ растёт интерес к «умному дому»


20.04.2022 02:00

 

 

Аналитики группы М.Видео-Эльдорадо, регулярно проводящие исследования российского потребительского рынка, отметили спрос на товары для «умного дома»: за первый квартал 2022 года он вырос в полтора раза относительно прошлогодних показателей.

 

Самыми востребованными товарами этой категории стали интеллектуальные розетки, пульты, лампочки, IP-камеры и различные датчики, а также колонки с голосовыми ассистентами. При этом представленный на российском рынке ассортимент – преимущественно отечественного и китайского производства; в числе самых популярных брендов – Яндекс, Xiaomi и Aqara. Выбирая «умную» колонку, покупатели чаще всего делали выбор в пользу устройств с голосовым помощником «Алиса» (Яндекс) и приобретали «Станцию Мини», «Станцию Лайт» и «Станцию Макс».

 

По мнению аналитиков, на рост популярности «умных» гаджетов влияет расширение ассортимента товаров, предлагаемых пользователям, в том числе появление моделей по более доступным ценам, а также растущая осведомлённость потребителей о возможностях и преимуществах таких устройств. К слову, в начале года в Москве открылся первый шоу-рум «умной» электроники, в котором интеллектуальные компоненты «вписаны» в интерьеры стандартной городской квартиры. В интерактивном пространстве, функционирующем в ТЦ «Метрополис», установлено несколько десятков управляемых голосом «умных» устройств, каждое из которых посетители могут протестировать лично. Всего же таких тестовых зон, организованных в магазинах сети М.Видео – уже более 700 по стране.

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