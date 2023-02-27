В РФ стартовали продажи ТВ Toshiba V35LE, C350LE и X9900LE

27.02.2023 12:19

В российских специализированных магазинах появились в продаже три новые серии телевизоров Toshiba: V35LE, C350LE и X9900LE. Устройства V35LE выпускаются в двух вариантах, с диагональю экрана 32 и 40 дюймов; 4K модель C350LE представлена в большем разнообразии (43, 50, 55, 65 и 75 дюймов); желающие приобрести OLED телевизор X9900LE могут выбрать устройство с диагональю 55 или 65 дюймов.



Серия Toshiba V35LE – «умные» телевизоры минималистичного дизайна, воплощение японской эстетики. Разрешение: Full HD для диагонали 40 дюймов и HD Ready 720P для диагонали 32 дюйма. Технология Color Re-master восстанавливает естественную цветовую гамму, Contrast Booster повышает контрастность и увеличивает глубину цветов.



Toshiba С350LE – устройства с разрешением 4K Ultra HD (все диагонали). Операционная среда VIDAA обеспечивает доступ к различным развлекательным платформам. «Комплект» фирменных технологий включает 4K Upscaling для интеллектуального масштабирования, подсветку Direct LED, Ultra-Essential PQ Technology для оптимизации изображения, и др. ТВ Toshiba С350LE поддерживают Dolby Atmos и Dolby Audio.



Наконец, серия X9900LE – это флагманские 4K-устройства с OLED-дисплеями. Эти телевизоры отличает не только изображение высочайшего качества, но и премиальное звучание, мощное и реалистичное – за это «отвечают» технологии TRU Bass Processor и TRU screen sound. Подойдут модели этой серии и геймерам – благодаря интеграции ALLM и AMD FreeSync Premium. В числе прочих особенностей: универсальная поисковая платформа и возможность голосового управления.



