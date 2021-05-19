В России начались продажи телевизоров Samsung The Terrace

19.05.2021 06:09

Компания Samsung Electronics объявила о старте продаж телевизоров The Terrace. В специализированных магазинах партнёров Samsung и в официальном интернет-магазине бренда представлены Телевизоры представлены модели с диагональю 55, 65 и 75 дюймов.

Телевизоры The Terrace, как видно из названия, предназначены для использования не только в интерьерах, но и на открытых пространствах – площадках для барбекю, террасах и патио. Согласно недавним исследованиям, количество проданных «уличных» ТВ к 2024 году достигнет 440 тысяч единиц (для сравнения, в 2018 году было продано около 170 тысяч таких устройств), и Samsung стремится увеличить свою долю рынка в этой категории.

Яркость The Terrace – 2000 нит. Телевизоры оснащаются QLED дисплеями с антибликовой технологии и функцией Adaptive Picture; последняя автоматически оптимизирует яркость в зависимости от освещения. Устройства хорошо защищены от пыли и не боятся дождя (IP55). Платформа Tizen с открытым исходным кодом позволяет просматривать контент с Netflix, YouTube и других стриминговых сервисов и поддерживает работу с AppleTV1 AirPlay2. В режиме Multi View можно воспроизводить сигнал из нескольких источников, например, смотреть телепередачу на одной части экрана, одновременно транслируя видео с телефона на другую.

Степень защиты IP55 имеет и саундбар The Terrace Soundbar, созданный специально для работы с телевизорами одноимённой модели. Его мощность – 210 Вт; устройство имеет Четыре низкочастотных динамика и позволяет получить глубокий и мощный бас без необходимости установки сабвуфера. Саундбар появится в продаже на российском рынке в августе 2021 года.