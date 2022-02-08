В России продано более миллиона смарт-колонок

08.02.2022 11:05

Аналитики группы М.Видео-Эльдорадо сообщили, что в 2021 году в России было продано около 1,3 млн. «умных» колонок», что в 2,6 раза больше, чем годом ранее. При этом более трети всех проданных за год устройств были реализованы в розничных сетях в декабре. Также сообщается, что средний чек составил семь тысяч рублей, а наиболее востребованными оказались устройства с голосовым ассистентом «Алиса».



В магазинах М.Видео-Эльдорадо продажи колонок с голосовыми помощниками в 2021 году выросли примерно в четыре раза относительно 2020 года. В тройке самых популярных моделей (из более чем 20, представленных в торговых сетях) – «Станция Мини», «Станция Лайт» и «Станция»; все эти устройства выпускаются компанией «Яндекс». Наиболее востребованы покупателями смарт-колонки чёрного, фиолетового и мятного цвета.



Напомним, что помимо голосового ассистента «Алиса», поддержка которого реализована в смарт-спикерах «Станция», «Станция Мини», «Станция Макс» и «Станция Лайт» (все – производства «Яндекс»), а также Link Portable и Link Music (JBL), российским потребителям доступна возможность использования голосового помощника «Маруся»; его поддерживают колонки «Капсула» и «Капсула мини» от VK, а также Xiaomi Mi Smart Speaker.