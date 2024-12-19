В России растёт спрос на наушники

19.12.2024 11:23

Согласно данным аналитиков М.Видео-Эльдорадо, в России стали чаще покупать наушники: спрос за 10 месяцев 2024 года, с января по октябрь, вырос более чем на 20 процентов.



Из отчёта следует, что за указанный период российские потребители приобрели более 24 млн. штук наушников различных моделей. В денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рынок наушников вырос на 20,6%. Наиболее популярна у россиян продукция Apple, Samsung и Huawei: чаще всего покупают наушники Apple Airpods и Airpods Pro второго поколения, Samsung Galaxy Buds и Huawei Freebuds. При этом средняя розничная цена устройств этой категории, реализованных через магазины «М.Видео» и «Эльдорадо», по данным аналитиков, составила 2300 рублей.



По мнению экспертов, популярность беспроводных моделей наушников объясняется, прежде всего, их практичностью и удобством использования, а также высокой технологичностью.



