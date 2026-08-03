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В России стали покупать больше телевизоров


03.08.2026 12:10

 

 

Аналитики компании «М.Видео» утверждают, что «российский рынок телевизоров вернулся к росту после прошлогоднего снижения». Компания опубликовала информацию о результатах продаж в первом полугодии 2026 года. Сообщается, в частности, что объём продаж в России телевизоров составил почти 3,5 миллионов устройств; россияне потратили на них почти 100 миллиардов рублей.

 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рынок вырос на 10% в количественном выражении (продано 3,48 млн. телевизоров) и на 2,3% в денежном (общая сумма продаж составила 97,6 млрд. рублей). В 2025 году наблюдалось снижение продаж, в течение же первых шести месяцев нынешнего года рынок демонстрировал положительную динамику развития. Эксперты отмечают увеличение спроса на телевизоры с большими диагоналями, современными платформами Smart TV и с широкими мультимедийными возможностями и предсказывают дальнейшее укрепление рынка вследствие обновления модельных линеек, развития стриминговых сервисов и сохранения высокого интереса потребителей к домашним развлечениям. 

 

Предпочтения покупателей, касающиеся размера экрана ТВ, выглядят следующим образом: 29,8% продаж (в штуках) приходится на телевизоры с диагональю 32 дюйма, 22,1% – 43 дюйма, 13,4% – 55 дюймов,  10,1% – 24 дюйма, 9,9% – 50 дюймов, то есть модели с диагональю экрана 43 дюйма и более формируют почти половину российского рынка ТВ. Самыми востребованными остаются недорогие (10-20 тысяч рублей) устройства – 34,8% рынка; примерно с одинаковой частотой покупают модели за 30-40 тысяч и дороже 40 тысяч рублей (15,7% и 15,4% соответственно). Чаще всего российские потребители покупают телевизоры производства Xiaomi, Haier, TCL, Hisense, «Сбер» – продукция каждого из этих брендов составляет от 8% («Сбер») до 8,7% (Xiaomi) продаж (в штуках). В сегменте Smart TV в лидерах – с большим отрывом – Android TV / Google TV (39,2%), у российских платформ YaOS и «Салют ТВ» – 14,1% и 11,4% (суммарно более четверти рынка), замыкает четвёрку VIDAA с 10,3%.

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