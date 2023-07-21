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В России «умные» колонки покупают так же часто, как холодильники


21.07.2023 11:21

 

 

По данным аналитиков компании М.Видео-Эльдорадо, в России растёт спрос на колонки с голосовыми помощниками. В магазинах этих торговых сетей штучные продажи таких устройств за первое полугодие 2023 года увеличились в 2,2 раза по сравнению с тем же периодом в 2022 году, и в 3,5 раза – по сравнению с 2021 годом.

 

По оценкам экспертов, сегмент «умных» колонок имеет потенциал для дальнейшего развития. По количеству устройств, приобретённых потребителями за шесть месяцев – более чем 1,5 млн. штук – смарт-колонки сопоставимы, например, с холодильниками, и популярнее планшетов. Самая популярная модель – Яндекс Станция Лайт; а самый любимый сценарий пользователей (по данным «Яндекс») – прослушивание музыки. Также востребованы поиск информации в интернете, общение с Алисой, запрос прогноза погоды, управление «умным» домом, функция будильника и таймера, воспроизведение сказок.

 

Основные факторы увеличения популярности смарт-спикеров: широкий ассортимент, регулярное появление новинок, в том числе по доступным большому числу покупателей ценам, рост информированности потребителей о различных сценариях использования голосовых помощников и пр. Сыграла свою роль и популяризация «умного» дома: громкоговоритель с голосовым ассистентом выступает в качестве его центра, позволяя с помощью голосовых команд управлять различными электронными устройствами. А ещё такие колонки часто покупают в подарок… В магазинах М.Видео-Эльдорадо представлено около 100 различных наименований колонок с виртуальными помощниками. Средний чек по итогам января-июня составил около 6,5 тысяч рублей. Среди наиболее популярных цветов колонок: чёрный, серый, синий, мятный, фиолетовый.

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