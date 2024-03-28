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В российские отели пришёл Grundig


28.03.2024 01:56

 

 

На российский рынок выходит немецкий Grundig с телевизорами, предназначенными для оснащения гостиничных номеров. В России продукцию производителя из Германии эксклюзивно представляет дистрибьютор профессионального аудио- и видеооборудования компания ProfDisplay.

 

Grundig выпускает безрамочные гостиничные телевизоры с экранами с диагональю от 32 до 75 дюймов: это HD/FHD-модели серии 500 и UHD-устройства серии 600. Фирменную продукцию можно увидеть в сотнях отелей по всему миру. Сотрудники гостиницы могут регулировать контент, а также IPTV или RF-каналы, используя специальную программу. Она позволяет настраивать и ограничивать уровень громкости и используемые приложения, автоматически удалять пользовательскую информацию в приложениях, настраивать пользовательский интерфейс и так далее.

 

Безрамочный экран, как заявляет производитель, является эксклюзивным решением на рынке гостиничных телевизоров. Дисплеи телевизоров Grundig созданы по технологии D-LED; благодаря поддержке технологий МЕМС, Dolby Vision и HDR10+ изображение яркое и высококонтрастное, с равномерной подсветкой и без засветов по краям экрана. Фирменные телевизоры, предназначенные для установки в гостиничных номерах, оснащаются запатентованной аудиосистемой Magic Fidelity (она обеспечивает чёткое разборчивое звучание даже при низких уровнях громкости) и датчиком освещённости: изображение на экране автоматически настраивается в соответствии с условиями освещения в номере отеля. В комплект поставки входит эргономичный пульт дистанционного управления со специальным антибактериальным и антивирусным покрытием.

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