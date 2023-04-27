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В Россию возвращается AIWA


27.04.2023 12:46

 

 

Устройства этой торговой марки из Японии – музыкальные центры, Hi-Fi компоненты, в том числе знаменитые двухкассетные деки AD-WX929, и пр. – были особенно популярны в нашей стране в середине 1990-х. Компания, основанная в Токио в 1951 году, перестала существовать в 2006. Однако чуть более десяти лет спустя, в 2017, бренд возродили, и теперь его продукцию снова можно будет купить в России.

 

Популярность торговой марки AIWA объяснялась высокой технологичностью, инновационностью (именно инженеры AIWA в 1964 году разработали первый японский кассетный магнитофон) и высоким качеством звучания; кроме того, цены на компоненты AIWA выгодно отличались от предложений конкурентов. На возвращение бренда к жизни понадобилось более пяти лет: поставки в ЕС были возобновлены в 2017 году. В РФ бренд представляет дистрибьюторская компания Barnsly.

 

Одно из устройств, выпускаемых под торговой маркой AIWA – интегральный усилитель AMU-120BT со встроенным проигрывателем музыкальных файлов. Выходная мощность: 60 Вт на канал. Усилитель оснащается пятью аналоговыми входами, включая вход ММ-фонокорректора, есть разъёмы USB и SD, микрофонный вход и выход на наушники, возможность подключения по Bluetooth и два набора акустических клемм с возможностью переключения. Из звуковых регулировок доступны темброблок, тонкомпенсация и баланс. Ещё одно фирменное устройство – AMR-200DAB; он имеет те же размеры, но бОльший вес и бОльшую мощность: 100 Вт на канал при нагрузке 4 Ом. Стереоресивер со встроенным FM-тюнером с возможностью предустановки радиостанций в дополнение к традиционным аналоговым входам оснащается цифровыми: коаксиальным и оптическим. В качестве цифро-аналогового преобразователя используется конвертер Wolfson.

 

У российских аудиофилов появилась возможность купить и проигрыватель виниловых дисков AIWA: APX-790BT – модель с роторным двигателем с ременным приводом и литым металлическим опорным диском, есть функция «автостоп» и система автоматического управления скоростью вращения. «Вертушка» поставляется с предустановленной MM-головкой Audio-Technica. Встроенный фонокорректор может быть отключён, что даёт возможность апгрейда системы с помощью внешнего устройства. По USB проигрыватель можно подключить к компьютеру, а интерфейс Bluetooth позволяет использовать APX-790BT с беспроводными колонками.

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