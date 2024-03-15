В тандеме: En-Trade Distribution и Huge Sound

15.03.2024 01:33

Компании En-Trade Distribution и Huge Sound примут совместное участие в выставке Hi-Fi & High End Show, которая начнёт свою работу в Санкт-Петербурге 23 марта.

В экспозиции En-Trade Distribution и Huge Sound в комнате №2113 – новинка модельного ряда Unison Research, ламповый интегральный усилитель Simply 845 на прямонакальном триоде 845. Это устройство занимает высшую ступень в линейке фирменных ламповых интегральников, уступая лишь флагманской модели Absolute 845. Усилитель будет демонстрироваться в комплекте с акустическими системами Blumenhofer Genuin FS 2. В качестве источника будет использоваться ЦАП / сетевой транспорт MSB Technology. Коммутация: кабели Kubala-Sosna. Также на стенде будут показаны акустические изоляторы IsoAcoustics.

Кроме того, в комнате №2083 портала AVREPORT и программы "СтереоПравда" будет представлена продукция Dan D’Agostino и Ayre Acoustics. Здесь можно будет увидеть две системы, состоящие из интегрального усилителя с цифровым модулем (ЦАП и стример) Dan D’Agostino Progression и акустических систем Magnepan 20.1 и интегральника / цифрового хаба Ayre EX-8 в комплекте с громкоговорителями Magnepan Mini Maggie.



