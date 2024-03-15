ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

В тандеме: En-Trade Distribution и Huge Sound


15.03.2024 01:33

 

 

Компании En-Trade Distribution и Huge Sound примут совместное участие в выставке Hi-Fi & High End Show, которая начнёт свою работу в Санкт-Петербурге 23 марта.

 

В экспозиции En-Trade Distribution и Huge Sound в комнате №2113 – новинка модельного ряда Unison Research, ламповый интегральный усилитель Simply 845 на прямонакальном триоде 845. Это устройство занимает высшую ступень в линейке фирменных ламповых интегральников, уступая лишь флагманской модели Absolute 845. Усилитель будет демонстрироваться в комплекте с акустическими системами Blumenhofer Genuin FS 2. В качестве источника будет использоваться ЦАП / сетевой транспорт MSB Technology. Коммутация: кабели Kubala-Sosna. Также на стенде будут показаны акустические изоляторы IsoAcoustics.

 

Кроме того, в комнате №2083 портала AVREPORT и программы "СтереоПравда" будет представлена продукция Dan D’Agostino и Ayre Acoustics. Здесь можно будет увидеть две системы, состоящие из интегрального усилителя с цифровым модулем (ЦАП и стример) Dan D’Agostino Progression и акустических систем Magnepan 20.1 и интегральника / цифрового хаба Ayre EX-8 в комплекте с громкоговорителями Magnepan Mini Maggie.

Связанные новости:
 Hi-Fi & High End Show SPb: «авторские» стереосистемы Михаила Кучеренко  - 15.03.2024 03:15
 География Hi-Fi & High End Show расширяется - 13.03.2024 16:47
 En-Trade Distribution приглашает в Петербург - 12.09.2023 02:44
 Уже скоро: High End Munich 2023 - 04.05.2023 09:18
 En-Trade Distribution на Hi-Fi & High End Show: отличный звук и ценные призы  - 11.10.2022 11:02
 En-Trade Distribution: Италия в Северной Венеции - 06.09.2022 10:16
 «Большой звук» Huge Sound - 01.06.2022 11:16
 Сделали в Италии, покажут в Москве - 31.05.2022 20:38
 Цифра и лампы Unison Research SH - 18.02.2016 12:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2024 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007