В тренде: Sonus Faber Duetto

09.10.2023 10:56

Sonus Faber вслед за Kii Audio вступает в борьбу за долю рынка активных беспроводных акустических систем. Новая модель Duetto представляет собой традиционные полочные колонки с функцией стриминга и поддержкой Bluetooth и Wi-Fi.



Громкоговорители Sonus Faber Duetto – двухполосные, с 0,7-дюймовым твитером с шёлковым куполом и мид-басовиком (диаметр 5,25") с корзиной новой конструкции Organic Basket. Встроенные усилители: для твитера – мощность 100 Вт, класс A/B; для СЧ/НЧ динамика – 205 Вт, класс D. Управление колонками – сенсорное: панель управления под названием Senso расположена на верхней панели акустической системы и позволяет менять уровень громкости системы, выбирать варианты подключения и пр. Можно использовать для управления Duetto и фирменное мобильное приложение.



Подключение: HDMI, оптический цифровой вход, вход Phono (MM), а также выход на сабвуфер. Новинка поддерживает Bluetooth, AirPlay, Chromecast, Tidal и Spotify; есть сертификация Roon Ready. Технология UWB (Ultra Wide Band) обеспечивает надёжную и стабильную беспроводную связь между колонками. Варианты отделки (натуральный шпон): «орех» или «графит». Розничная цена за пару – 3999 евро; подставки (приобретаются отдельно) стоят 749 евро за пару. В продаже новые Sonus Faber Duetto появятся в ноябре.



