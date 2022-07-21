ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

В знании – сила… винила


21.07.2022 12:42

 

 

Сотрудники московского Еврейского музея и центра толерантности разработали развлекательную программу Leto, Shalom! Как следует из названия, посещать отдельные мероприятия можно на протяжении всего лета. На веранде музея проходят концерты, в которых участвуют приглашённые артисты, а также постоянные резиденты программы, участники проекта «Сила Винила».

 

Помимо виниловых диджей-сетов, которые радуют слух не только неискушённых слушателей, но и продвинутых меломанов, участники «Силы Винила» подготовили серию тематических лекций, которые проходят и будут проходить в июле и августе, а также устраивают виниловый маркет.

 

В ближайшее воскресенье, 24 июля, начинающих меломанов приглашают получить практические советы, касающиеся, разумеется, винила: как собрать хорошую виниловую аудиосистему за относительно небольшие деньги – и как не прогадать, отдав сумму побольше; как хранить виниловые пластинки и ухаживать за ними; как избежать типичных ошибок начинающих виниломанов. Начало лекции в 19:00, по её окончании, с 20:00 до 22:00 – очередной диджей-сет «Силы Винила». Участие – бесплатное, по регистрации.

Связанные новости:
 Что покупают российские меломаны?  - 12.07.2022 10:56
 Interstellar? Нет, Analog Renaissance - 07.07.2022 13:03
 Уникально и экстраординарно: запись Боба Дилана за миллион фунтов - 04.07.2022 10:58
 Linn объявил об апгрейде Sondek LP12 - 28.06.2022 11:06
 Есть IKEA – есть винил  - 14.06.2022 14:23
 Fresh Hi-Fi & Vinyl Show: новинки VPI и не только - 01.06.2022 12:38
 VOXmodule: любой каприз… - 30.05.2022 12:22
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2022 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007