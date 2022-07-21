В знании – сила… винила

21.07.2022 12:42

Сотрудники московского Еврейского музея и центра толерантности разработали развлекательную программу Leto, Shalom! Как следует из названия, посещать отдельные мероприятия можно на протяжении всего лета. На веранде музея проходят концерты, в которых участвуют приглашённые артисты, а также постоянные резиденты программы, участники проекта «Сила Винила».



Помимо виниловых диджей-сетов, которые радуют слух не только неискушённых слушателей, но и продвинутых меломанов, участники «Силы Винила» подготовили серию тематических лекций, которые проходят и будут проходить в июле и августе, а также устраивают виниловый маркет.



В ближайшее воскресенье, 24 июля, начинающих меломанов приглашают получить практические советы, касающиеся, разумеется, винила: как собрать хорошую виниловую аудиосистему за относительно небольшие деньги – и как не прогадать, отдав сумму побольше; как хранить виниловые пластинки и ухаживать за ними; как избежать типичных ошибок начинающих виниломанов. Начало лекции в 19:00, по её окончании, с 20:00 до 22:00 – очередной диджей-сет «Силы Винила». Участие – бесплатное, по регистрации.



