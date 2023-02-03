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Вакуумная чистка винила: Rekkord RCM


03.02.2023 10:45

 

 

RCM – устройство для чистки виниловых пластинок; выпускает его австрийская компания Rekkord Audio. Использовать его следует в тех случаях, когда стандартный метод очищения виниловых дисков – с помощью щётки, которой вы сметаете пыль с пластинки – уже не работает, и требуется что-то более серьёзное.

 

Аналогичные устройства, представленные на рынке, действуют в основном по двум принципам: они осуществляют чистку дисков ультразвуком или с помощью вакуума. Rekkord RCM работает сразу со всей поверхностью пластинки: вакуумный рукав RCM перекрывает диск по всей его ширине – в отличие от других чистящих машинок, вакуумные сопла которых действуют точечно, двигаясь вдоль канавок диска.

 

Размеры RCM: 418 x 269 x 328 мм, вес: 8,6 кг. На верхней панели аппарата расположена моторизованная пластина; на неё кладётся виниловая пластинка и закрепляется тяжелой алюминиевой шайбой (которая выполняет ещё и защитную функцию, не давая повредить этикетку в процессе чистки). Затем нужно нанести на поверхность пластинки немного безалкогольной чистящей жидкости и равномерно распределить её с помощью специальной щётки (и жидкость, и щётка входят в комплект поставки). Пока диск вращается со скоростью 30 оборотов в минуту, вакуумный рукав удаляет нанесённую на пластинку жидкость вместе со скопившейся грязью, сливая её во внутренний двухлитровый резервуар. То же самое нужно повторить с другой стороной пластинки. Производитель обещает, что поверхность пластинки становится чистой и сухой за один-два оборота, а большая часть всасываемой жидкости испаряется, поэтому резервуар «практически никогда не нужно опорожнять». Розничная цена устройства – около 760 долларов США.

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