Вакуумная мойка для винила Pro-Ject VC-E Mini

31.03.2026 12:02

Компактная вакуумная мойка для пластинок VC-E Mini появилась в ассортименте компании Pro-Ject.



VC-E Mini – одна из самых компактных вакуумных моек для виниловых дисков в своём классе. Её конструктивная особенность, отличающая VC-E Mini от традиционных машинок для очистки пластинок, в которых есть трубка для вакуумного насоса – расположение отверстия для насоса: оно находится непосредственно на корпусе, благодаря чему пользоваться мойкой проще, а её надёжность – выше, чем у других подобных устройств. Бесщёточный двигатель постоянного тока обеспечивает мощное всасывание; встроенный резервуар для сбора отработанной жидкости – чистоту и удобство эксплуатации.



Чтобы очистить виниловую пластинку, её нужно разместить на опорном диске VC-E Mini, нанести на поверхность пластинки немного моющей жидкости, затем перевернуть и закрепить (для этого используется магнитный фиксатор, который закрывает этикетку и препятствует попаданию на неё чистящей жидкости). Затем нужно включить двигатель, что приведёт к включению вакуумного насоса и заставит пластинку вращаться. В комплект поставки VC-E Mini входит безопасная для винила бесспиртовая чистящая жидкость Pro-Ject Wash it 2, эффективно удаляющая пыль, жир и другие загрязнения. В российских магазинах новая моющая машинка Pro-Ject VC-E Mini появится в ближайшее время.