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Вакуумная мойка для винила: Pro-Ject VC-E2


04.04.2023 12:21

 

 

В ассортименте австрийской компании Pro-Ject – обновление. Самая доступная по цене фирменная вакуумная мойка для виниловых пластинок была усовершенствована: изменился дизайн, улучшена конструкция.

 

Модель VC-E2 имеет корпус из композита с алюминиевым покрытием, устойчивым к механическим повреждениям. Размеры мойки остались прежними, а вот дизайн был изменён – теперь устройство выглядит намного симпатичнее.
Изменена конструкция магнитного прижима для пластинки; исправлены некоторые недочёты, связанные с формой отверстия для слива отработанной жидкости; у трубки вакуумного насоса появилась новая накладка.

 

Мощность вакуумного насоса VC-E2 такова, что поверхность пластинки полностью очищается (с удалением всех остатков чистящей жидкости) всего за два оборота диска. Ёмкость встроенного бака для отработанной жидкости – 0,5 литра: можно очистить две сотни пластинок, прежде чем бак заполнится. В комплект поставки входит флакон с бесспиртовой чистящей жидкостью Wash It 2 (новый состав!) и щётка для нанесения чистящего средства.

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