Вакуумная мойка для винила: Pro-Ject VC-E2

04.04.2023 12:21

В ассортименте австрийской компании Pro-Ject – обновление. Самая доступная по цене фирменная вакуумная мойка для виниловых пластинок была усовершенствована: изменился дизайн, улучшена конструкция.



Модель VC-E2 имеет корпус из композита с алюминиевым покрытием, устойчивым к механическим повреждениям. Размеры мойки остались прежними, а вот дизайн был изменён – теперь устройство выглядит намного симпатичнее.

Изменена конструкция магнитного прижима для пластинки; исправлены некоторые недочёты, связанные с формой отверстия для слива отработанной жидкости; у трубки вакуумного насоса появилась новая накладка.



Мощность вакуумного насоса VC-E2 такова, что поверхность пластинки полностью очищается (с удалением всех остатков чистящей жидкости) всего за два оборота диска. Ёмкость встроенного бака для отработанной жидкости – 0,5 литра: можно очистить две сотни пластинок, прежде чем бак заполнится. В комплект поставки входит флакон с бесспиртовой чистящей жидкостью Wash It 2 (новый состав!) и щётка для нанесения чистящего средства.



