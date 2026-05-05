ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Вам кильку или «Бычки в томате»?


05.05.2026 15:07

 

 

Одни производители выпускают чехлы для чемоданов, а компания Samsung выпустила чехлы для футляров фирменных наушников Galaxy Buds4 и Buds4 Pro.

 

Футляр для футляра – как матрёшка: снаружи один – декоративный, внутри – «родной», в котором наушники. Насколько удобно пользоваться – непонятно, но выглядит забавно. Декоративные внешние футляры – имитация жестяных консервных банок, на них даже есть ключи, с помощью которых такие банки открываются. Дополнительное украшение – брелок, соответствующий дизайну банки. Весит такая обманка всего 40 граммов, стоит – около 30 долларов США.

 

На сайте Samsung представлено три варианта чехлов. Ни кильки, ни бычков в томате нет, но есть сардинки, сладкая кукуруза и томатный суп. Если нужно вынуть оригинальный футляр с наушниками, достаточно ткнуть пальцем в в отверстие на донышке футляра декоративного. 

Связанные новости:
 Рынок в ожидании новых наушников Sony  - 11.02.2026 23:03
 Мировая премьера Samsung  - 12.01.2026 14:49
 Новинки SOUNDPEATS. Часть вторая. - 18.11.2025 14:23
 Samsung Movingstyle: будущее за мобильностью - 17.11.2025 16:53
 Samsung Galaxy Buds3 FE: ниже цены – выше спрос - 25.08.2025 12:37
 В России растёт спрос на наушники - 19.12.2024 11:23
 Samsung Buds 3 Pro: скоро всё узнаем - 07.06.2024 13:07
 Самые маленькие наушники Samsung: Galaxy Buds 2 - 19.08.2021 11:02
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2026 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007