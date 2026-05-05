Вам кильку или «Бычки в томате»?

05.05.2026 15:07

Одни производители выпускают чехлы для чемоданов, а компания Samsung выпустила чехлы для футляров фирменных наушников Galaxy Buds4 и Buds4 Pro.



Футляр для футляра – как матрёшка: снаружи один – декоративный, внутри – «родной», в котором наушники. Насколько удобно пользоваться – непонятно, но выглядит забавно. Декоративные внешние футляры – имитация жестяных консервных банок, на них даже есть ключи, с помощью которых такие банки открываются. Дополнительное украшение – брелок, соответствующий дизайну банки. Весит такая обманка всего 40 граммов, стоит – около 30 долларов США.

На сайте Samsung представлено три варианта чехлов. Ни кильки, ни бычков в томате нет, но есть сардинки, сладкая кукуруза и томатный суп. Если нужно вынуть оригинальный футляр с наушниками, достаточно ткнуть пальцем в в отверстие на донышке футляра декоративного.