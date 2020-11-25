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Вчера купил Lamborghini!.. наушники


25.11.2020 13:43

 

 

Американская компания Master & Dynamic разработала для Automobili Lamborghini эксклюзивную серию наушников. Беспроводные устройства модели MW65 имеют функцию активного шумоподавления и отделаны материалом Alcantara.

 

Гибридная система активного шумоподавления предлагает пользователю два режима ANC: звук можно регулировать индивидуально в соответствии с окружающим уровнем шума. Беспроводные наушники рассчитаны на 24 часа работы в автономном режиме; предусмотрена возможность проводного подключения. MW65 комплектуются 40-миллиметровыми беррилиевыми драйверами, поддерживают кодеки AptX и SBC.

 

Варианты отделки: серебристый металл и жёлтая алькантара; чёрный металл и жёлтая алькантара; чёрный металл и серая алькантара. Розничная цена новинки: 549 долларов США.

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