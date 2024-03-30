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Веб-камера SVEN IC-995


30.03.2024 00:28

 

 

SVEN IC-995 – веб-камера, транслирующая видео в разрешении 1920×1080 (Full HD). Она подключается к компьютеру через порт USB и не требует установки дополнительных драйверов.

 

После подключения необходимо выбрать в приложении-мессенджере два устройства: собственно камеру для видеосвязи и встроенный в неё микрофон для трансляции голоса. Фокус настраивается автоматически.

 

Камеру SVEN IC-995 можно закрепить на мониторе или телевизоре, а с помощью специальной ножки-клипсы – на столе или на полке. Есть возможность разместить устройство на штативе – такой вариант оценят те, кто много общается или занимается стримингом. Вне зависимости от типа установки камера может вращаться во всех направлениях, что позволяет быстро и без усилий найти нужный ракурс.

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