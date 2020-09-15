Вебинар Sennheiser

15.09.2020 14:43

В четверг 17 сентября эксперты Sennheiser Audio проведут вебинар, посвящённый фирменным цифровым радиосистемам серии Digital 6000.



Digital 6000 – самое современное решение в серии беспроводных систем Sennheiser, представляющее собой стандарт профессионального сценического оборудования для передачи высококачественного цифрового аудио. На вебинаре речь пойдёт в том числе о преимуществах системы: запатентованном кодеке для передачи цифрового аудио Sennheiser Digital Audio Codec (SeDAC), широком рабочем диапазоне от 470 до 714 МГц, равномерном размещении частот в сетке для использования максимально возможного числа каналов в «забитом» эфире... Кроме того, эксперты компании подробно расскажут о функциональных и технических возможностях Digital 6000 и ответят на волнующий многих вопрос: почему система стоит так дорого?



Начало вебинара – в 14:30 по московскому времени. Участие бесплатное; требуется предварительная регистрация, после которой участникам придёт электронное письмо-подтверждение с информацией о входе в веб-семинар. Мероприятие будет транслироваться в режиме онлайн в официальном аккаунте Sennheiser в Facebook.