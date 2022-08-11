«Вечные» наушники: дубль 2

11.08.2022 00:34

Urbanista Phoenix – внутриканальные наушники, которые, как и многие другие аналогичные устройства, работают от аккумулятора и подзаряжаются в футляре. Что же тут нового? А то, что для подзарядки самого футляра не нужно ничего, кроме… солнечного или искусственного света.

Подходит и любой осветительный прибор: кейс начинает подзаряжаться, как только оказывается на свету – благодаря специальному материалу под названием Powerfoyle. Заряда батарей самих наушников хватает на восемь часов, а с подзарядкой в кейсе – на 32 часа. Поскольку футляр можно подзаряжать постоянно (главное – не забывать, что в темноте это делать невозможно), даже если на километры вокруг нет ни одного источника электропитания, вероятность того, что обладатель Urbanista Phoenix когда-либо лишится возможности слушать музыку сутки напролёт, крайне мала. Разумеется, зарядить батарею можно и обычным способом – для этого есть порт USB Type-C.

Управлять наушниками можно с помощью прикосновений или голосом. Подключение к источнику звука осуществляется по Bluetooth. Urbanista Phoenix практически ничего не весят и надёжно «садятся» в ушную раковину. Благодаря гибридной технологии активного шумоподавления качество звука остаётся неизменно высоким. Защита от влаги: IPX4. Цвета: чёрный и пудровый.

Разработали необычное устройство в Швеции. Напомним: три года назад о создании наушников с солнечными батареями заявила компания JBL. Её инженеры также использовали материал Powerfoyle: его интегрировали в оголовье наушников.



