ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

«Вечные» наушники: дубль 2


11.08.2022 00:34

 

 

Urbanista Phoenix – внутриканальные наушники, которые, как и многие другие аналогичные устройства, работают от аккумулятора и подзаряжаются в футляре. Что же тут нового? А то, что для подзарядки самого футляра не нужно ничего, кроме… солнечного или искусственного света.

 

Подходит и любой осветительный прибор: кейс начинает подзаряжаться, как только оказывается на свету – благодаря специальному материалу под названием Powerfoyle. Заряда батарей самих наушников хватает на восемь часов, а с подзарядкой в кейсе – на 32 часа. Поскольку футляр можно подзаряжать постоянно (главное – не забывать, что в темноте это делать невозможно), даже если на километры вокруг нет ни одного источника электропитания, вероятность того, что обладатель Urbanista Phoenix когда-либо лишится возможности слушать музыку сутки напролёт, крайне мала. Разумеется, зарядить батарею можно и обычным способом – для этого есть порт USB Type-C.

 

Управлять наушниками можно с помощью прикосновений или голосом. Подключение к источнику звука осуществляется по Bluetooth. Urbanista Phoenix практически ничего не весят и надёжно «садятся» в ушную раковину. Благодаря гибридной технологии активного шумоподавления качество звука остаётся неизменно высоким. Защита от влаги: IPX4. Цвета: чёрный и пудровый.

 

Разработали необычное устройство в Швеции. Напомним: три года назад о создании наушников с солнечными батареями заявила компания JBL. Её инженеры также использовали материал Powerfoyle: его интегрировали в оголовье наушников.

Связанные новости:
 Sennheiser Momentum 4: узнать первым - 03.08.2022 13:06
 NuraTrue Pro: «живой» звук благодаря Dirac Virtuo - 29.07.2022 12:32
 Fender Audio «пошла» в лайф-стайл - 06.07.2022 09:21
 Мощный швед: восьмиканальный Primare A35.8 - 19.05.2022 10:06
 TWS по-настоящему - 11.05.2022 10:22
 Заряжайся на ходу - 25.05.2020 12:19
 Эта музыка будет вечной - 18.12.2019 14:40
 Робо-подсолнух: добро пожаловать в лето - 15.05.2018 10:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2022 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007