«Верной дорогой идёте, товарищи…»

17.10.2025 13:45

Закрытая презентация нового сетевого интегрального усилителя MOON 371 состоялась в рамках выставки Hi-Fi & High End Show 2025, проходившей в Москве в минувшие выходные. Новинка – часть новой аудиолинейки Compass Collection, выход которой на рынок недавно анонсировала компания Simaudio, владелец торговой марки MOON.



В числе прочих отличительных особенностей усилителя MOON 371 – широкие коммутационные возможности, дающие пользователям полную свободу в выборе источников, а также способность исключительно точно воспроизводить аудиозаписи. Все устройства собираются вручную и проходят строгий контроль качества; последнее подтверждается десятилетней гарантией производителя.



В названии линейки отображается её назначение: Compass Collection, по замыслу создателей, призвана стать проводником в мир High End, а её бОльшая доступность по сравнению с флагманской серией North Collection (и с учётом применения многих технологических решений, используемых в топовых моделях) – увеличить число поклонников бренда в среде начинающих аудиолюбителей. В России новинка появится ориентировочно в ноябре 2025 года.