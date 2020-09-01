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Vertere: «коврик» для винила


01.09.2020 06:48

 

 

Коврик Vertere Techno Mat предназначен для использования с проигрывателями виниловых дисков. Он представляет собой двуслойную конструкцию, состоящую из верхнего волокнистого слоя, приклеенного к нижнему слою из натуральной пробки и пластика.

 

Верхний слой поддерживает виниловую пластинку, создавая эффект воздушной подушки и никак не влияя на качество воспроизведения аудиозаписи. В нижний слой встроены стробоскопы для регулировки скорости на 50 и 60 Гц.

 

Толщина Techno Mat – около 3 мм, что составляет отклонение в 0,72° от вертикального угла для тонармов длиной 240 мм. Коврик выпускается в двух вариантах, они отличаются диаметром центрального отверстия: 4,5 мм и 7 мм. Розничная цена – около 145 Евро.

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