ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

HI-FI&HIGH END SHOW 2019

С 11 по 14 апреля, старейшая российская выставка вновь соберет ценителей качественного звука и...

Винил Джем 2019

1-2 марта 2019 года, компания Нота Плюс совместно с дистрибьюторами производителей аппаратуры для...

ISE 2019: деловая программа

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться,...

Вертикальное кино


07.04.2020 13:21

 

 

Новый сервис Quibi позволяет просматривать видео в ландшафтной и портретной ориентации. Изображение адаптируется мгновенно при смене ориентации экрана.

 

Если пользователь держит мобильное устройство горизонтально, а потом поворачивает его в вертикальное положение, видео не останавливается и не прерывается, изображение продолжает транслироваться без помех и артефактов. Это достигается благодаря тому, что на пользовательское устройство подаётся два видеопотока и один звуковой. Трафик при этом возрастает в среднем на 20% по сравнению с YouTube, Netflix и др.

 

Пока Quibi работает только в США и вряд ли будет востребован большим количеством пользователей. Вертикальные видео не получили широкого распространения, даже несмотря на попытки Instagram, TikTok и других сервисов продвинуть этот формат.

Связанные новости:
 Самый тихий кино-NEC  - 02.04.2020 13:05
 ИИ на свежем воздухе - 24.03.2020 13:32
 Кино в карантине - 17.03.2020 07:00
 Стриминговый сговор - 11.03.2020 10:57
 Отели будущего: никаких проводов и бездна интеллекта - 28.02.2020 08:33
 Персональный кинозал = кинозал на одну персону - 25.02.2020 07:00
 Dolby Atmos Music – каждому подписчику Tidal HiFi - 18.12.2019 12:38
 Apple Music для коммерческого сектора  - 29.11.2019 14:25
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2020 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007