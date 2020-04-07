Вертикальное кино

07.04.2020 13:21

Новый сервис Quibi позволяет просматривать видео в ландшафтной и портретной ориентации. Изображение адаптируется мгновенно при смене ориентации экрана.



Если пользователь держит мобильное устройство горизонтально, а потом поворачивает его в вертикальное положение, видео не останавливается и не прерывается, изображение продолжает транслироваться без помех и артефактов. Это достигается благодаря тому, что на пользовательское устройство подаётся два видеопотока и один звуковой. Трафик при этом возрастает в среднем на 20% по сравнению с YouTube, Netflix и др.

Пока Quibi работает только в США и вряд ли будет востребован большим количеством пользователей. Вертикальные видео не получили широкого распространения, даже несмотря на попытки Instagram, TikTok и других сервисов продвинуть этот формат.