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Вертикальное видео? Всё ещё популярно…


28.07.2021 10:09

 

 

Об этом свидетельствует обновление, которое в текущем месяце выпустила компания Samsung Electronics. Оно создано для телевизоров Samsung The Sero: обладатели мобильных устройств на базе iOS теперь смогут просматривать на своих The Sero «вертикальный» видеоконтент.

 

Напомним: речь идёт не о том, чтобы смотреть вертикальные видео на обычном ТВ-экране… дисплей The Sero автоматически поворачивается, принимая нужное положение в зависимости от контента – вертикального или горизонтального – на экране мобильного устройства. Samsung The Sero полностью оптимизированы для отображения контента из социальных сетей, потоковых сервисов и игр. В вертикальной ориентации телевизор, по сути, представляет собой экран смартфона – только гораздо большего размера.

 

Соединение The Sero со смартфоном или планшетом осуществляется при помощи Air Play 2, через общую точку доступа Wi–Fi. Для этого нужно всего лишь прикоснуться гаджетом к рамке телевизора. В числе прочих преимуществ телевизоров этой модели – мощная 4.1-канальная аудиосистема с 60-ваттными динамиками и поддержкой Dolby Digital Plus, а также возможность без затруднений передвигать ТВ с места на место. Для этого нужно приобрести фирменную подставку с колёсами – и телевизор можно быстро и легко переставить на нужное место или перевезти из одной комнаты в другую.

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