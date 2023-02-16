«Вертушка» класса люкс

16.02.2023 17:10

Несколько новинок появилось в ассортименте итальянской компании Thuono Audio, выпускающей аудиокомпоненты и аксессуары к ним. В их числе – проигрыватели виниловых дисков TH400, TH350 и TH300, а также головка звукоснимателя типа MC.



Названия новых моделей проигрывателей виниловых пластинок TH400, TH350 и TH300 несут в себе информацию о диаметре опорного диска каждой из «вертушек». В пресс-релизе бренда говорится, что модель TH400 – «самая впечатляющая из всех новых разработок»: благодаря использованию такого большого диска обеспечивается очень высокий инерционный крутящий момент, который преобразуется в «убойную динамику». Общее для всех новинок: система ременного привода, инерционный механизм и магнитная подвеска, которая гасит любые вибрации. Блок двигателя и шасси отделаны мрамором Marquinia; это камень чёрного цвета с матовым блеском и светлыми прожилками.



Новый MC-картридж Magic Wood разработан в сотрудничестве со специалистами компании Sublima Audio Research. Ещё две новинки – тонармы TH12 и TH13. Прежде чем приобрести что-либо из продукции Thuono Audio, потенциальный покупатель может посетить демонстрационный зал компании в городе Виченца.



