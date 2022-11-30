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Вес взят! Connected-Fidelity Float 30


30.11.2022 16:10

 

 

Float 30 – изолирующие подставки производства компании Connected-Fidelity. Фирменная серия 30 предназначена для установки тяжёлого аудио оборудования, а также для помещений, в которых стойка для аудиокомпонентов ставится не на гладкий деревянный или каменный пол, а на ковёр или ковровое (ворсовое) покрытие.   

 

Первые модели шайб-изоляторов Float не были рассчитаны на тяжёлые компоненты, но конструкторы Connected-Fidelity доработали модельный ряд, и теперь компания может предложить свою продукцию в том числе и обладателям тяжёлых усилителей мощности, проигрывателей виниловых дисков, размещаемых на подставках и стойках акустических систем и пр. Каждая шайба новой серии Float 30 выдерживает нагрузку до 30 кг. Это означает, что комплект из четырёх изоляторов можно использовать для установки музыкальных систем, общий вес компонентов которых составляет до 120 кг (до 90 кг при использовании трёх Float 30).

 

Чтобы изолирующие шайбы могли выдержать такой вес, пришлось заменить часть материалов, из которых они сделаны. На верхней и нижней стороне каждой шайбы Connected-Fidelity расположены по три амортизирующие сферы. В других моделях они сделаны из пластика POM, очень твёрдого и прочного. Но при особенно больших нагрузках существовала вероятность деформирования этих сфер, и в шайбах Float 30 они сделаны из хромированной стали. Правда, у стали не такой демпфирующий эффект, как у пластика, но инженеры компании-производителя утверждают, что, учитывая очень большую массу установленного на них оборудования, это некритично.

 

Новые Float 30 предназначены также для использования с ковровым покрытием. Поверхность ковра практически не повреждается острыми шипами, которые проходят насквозь, и стойка с дорогостоящим оборудованием оказывается стоящей на ровной твёрдой поверхности пола. Аудио компоненты, уже оснащённые встроенными шипами, могут быть установлены непосредственно на шайбы Float. Последние выпускаются в двух вариантах отделки: серебристого или чёрного цвета.

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