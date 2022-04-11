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Весенний мастер-класс


11.04.2022 12:13

 

 

В ближайшую субботу, 16 апреля, компании Simple Distribution и Pult.ru проведут для всех желающих мастер-класс, посвящённый продукции брендов Klipsch, Q Acoustic, Magnat и Music hall. Место проведения: Москва, Новинский бульвар, дом 12, салон Pult.ru

 

Мероприятие пройдёт двумя сессиями; начало – в 12:30 и в 15:30. Имеются ограничения по вместимости (количеству посадочных мест), поэтому организаторы рекомендуют потенциальным слушателям заранее зарегистрироваться. Сделать это можно на сайте Pult.ru, выбрав удобное время из двух предложенных вариантов. С собой можно принести для прослушивания любимые виниловые диски. В числе моделей, которые будут представлены участникам мастер-класса – электронные компоненты Magnat, акустические системы Klipsch классической серии Heritage, громкоговорители Q Acoustics 3050i, Concept 50, Q Active 200 и 400, а также флагманский «четырехпалубный» проигрыватель виниловых пластинок Music Hall mmf11.3 с головкой Goldring Ethos.

 

Справочная информация: продукция транснациональной компании Klipsch выпускается уже три четверти века. Её создатель, Пол Уилбур Клипш, получив степень бакалавра по электротехнике, некоторое время работал в нефтяной отрасли, где стал обладателем восьми патентов по геофизике, ещё три – по баллистике – получил в армии, и около дюжины, уже по акустике – будучи пилотом. Британская Q Acoustics намного моложе – ей не исполнилось и 20 лет, а основал её бывший главный инженер Mission Тони Джонс. В разработке некоторых моделей участвовал Карл-Хайнц Финк из Fink Audio Consulting, а в тестировании и доводке прототипов – Кен Ишивата (Marantz). Рой Холл, один из отцов-основателей компании Music Hall, отдавший ей не только своё сердце, но и своё имя, родился в Глазго и с детства дружил с Айвором Тифенбрюном – будущим создателем «золотого стандарта» виниловых проигрывателей, легендарного LP12. Что касается немецкого бренда Magnat, ему скоро исполнится 50 лет, а изображение зубастого мультяшного бульдога хорошо известно аудиофилам во всём мире.

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