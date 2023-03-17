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Весна идёт! И Fresh Hi-Fi & Vinyl Show


17.03.2023 11:24

 

 

Совсем скоро, 8 и 9 апреля, в Москве пройдёт выставка Fresh Hi-Fi & Vinyl Show. Её устроители, компании «Галерея «Назаров» и Pult.ru, проводят выставку уже в третий раз; первые две состоялись в Москве и в Санкт-Петербурге в прошлом году и было очень тепло встречены ценителям хорошей музыки.

 

В апреле московских аудиофилов ждут в гостинице Holiday Tagansky. В числе участников, уже подтвердивших, что поддержат это замечательное мероприятие: Barnsly Sound, Simple Distribution, DIgis, компания «ММС», Prime Solutions, A&T Trade и другие; их стенды будут располагаться на втором этаже отеля. В программе: презентации новинок, прослушивания аудио систем, продажа виниловых пластинок и магнитных лент для катушечных магнитофонов. Организаторы обещают приложить все усилия для того, чтобы выставка оказалась ещё интереснее, чем в прошлом году.

 

Fresh Hi-Fi & Vinyl Show, Москва. График работы: 8 апреля (суббота) – с 11:00 до 19:00, 9 апреля (воскресенье) – с 10:00 до 18:00. Адрес гостиницы Holiday Tagansky: Москва, Симоновский вал, 2 (станция метро «Пролетарская»). Посещение – бесплатное для всех, но требуется регистрация: её можно пройти заранее, на сайте «Галереи Назаров», или на месте, в отеле.

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