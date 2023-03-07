Весна начинается с Klipsch

07.03.2023 10:26

Компания Simple Distribution, официальный дистрибьютор в России акустических систем Klipsch, приглашает всех поклонников бренда и просто любителей хорошего звука на первое в этом году весеннее тематическое мероприятие. В субботу 18 марта в Санкт-Петербурге пройдёт Klipsch DAY SPB.



«День открытых дверей», посвящённый продукции американского производителя, пройдёт в салоне компании ADK Audio, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, улица Рылеева, дом 5 (станция метро «Чернышевская»). Начало в 11:00. В программе мероприятия: прослушивание акустических систем Klipsch, как классических (а для кого-то и легендарных) моделей, так и самых последних новинок. Представители дистрибьютора расскажут об истории Klipsch – одного из старейших производителей громкоговорителей в мире (компания основана в 1946 году) – а также о современных тенденциях в мире аудио.



О бренде: «визитная карточка» Klipsch – это акустические системы класса High-End, а их характерная особенность – разработанный инженерами компании рупорный излучатель звука. Klipsch – единственный производитель акустических систем, использующий рупорные излучатели во всех моделях выпускаемых громкоговорителей, благодаря чему колонки Klipsch – это всегда узнаваемый дизайн и особый фирменный звуковой почерк.



