Вести с AXPONA: новинки Balanced Audio Technology

16.04.2024 14:13

Вести с прошедшей в Чикаго выставки AXPONA: компания Balanced Audio Technology представила две фирменные новинки. Это усилитель мощности REX 300 и предварительный усилитель VK-85, с полностью балансной усовершенствованной схемотехникой. Розничная цена комплекта: 27500 долларов США.



Усилитель BAT REX 300 – облегчённая версия фирменного REX 500. Мощность устройства в конфигурации «стерео»: 200 Вт на канал / 8 Ом или 400 Вт на канал / 4 Ом. Частотный отклик: 3 Гц – 200 кГц. В новинке используется та же топология раздельных источников питания TWIN-Path, что и в старшей модели. Новый конденсаторный блок SuperPak Quattro обеспечивает четыре уровня фильтрации, что приводит, по утверждению разработчиков, к «лучшей текстуре, насыщенности и точности звучания». Опция Intelligent Power Upgrade даёт потребителю возможность приобрести усилитель в стерео или моно исполнении – или осуществить апрейд без необходимости возвращать устройство производителю.



В предусилителе BAT VK-85 применены как новые технологии SuperPak Quattro и Second Generation Transformer Coupled Outputs, так и проверенные временем Unistage Design, High-Current N-Channel MOSFET Circuit и Shunt Volume Control.

Каскадное усиление позволяет избавиться от негативных артефактов, присущих современным предусилителям стандартной конструкции. Запатентованная схема Unistage предусматривает простое однократное усиление входящего сигнала без использования глобальной обратной связи. Высокоточный регулятор громкости – с электронным шунтирующим аттенюатором (140 шагов с разрешением 0,5 дБ). Разъёмы для подключения: входные XLR (три) и RCA (два), выходные 2 x XLR “Main” и RCA “Tape Out”.



