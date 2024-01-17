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Ветер перемен: Focal Aria Evo X


17.01.2024 10:09

 

 

Aria Evo X – новая линейка акустических систем Focal, пришедшая на смену серии Aria 900, появившейся в ассортименте производителя в 2013 году. В линейку входят пять моделей громкоговорителей, которые можно использовать как для классического прослушивания музыки в стереорежиме, так и для многоканальных систем домашнего кинотеатра: напольные Aria Evo X №2, №3, №4, компактные полочники №1 и АС центрального канала для домашних кинозалов Aria Evo X Center.

 

Фирменные технологии, применяемые при создании моделей новой серии, включают твитер TAM с инвертированным M-образным куполом (он используется вместо твитера TNF), демпфер TMD (Tuned Mass Damper) в подвесе среднечастотного динамика, усовершенствованные диффузоры Flax (в СЧ- и НЧ-драйверах), обновлённую схему кроссовера. Изменилась отделка колонок: появился новый вариант Moss Green High Gloss («зелёный мох», в глянце); громкоговорители серии также можно приобрести в отделке Black High Gloss или Prime Walnut. Во всех случаях передняя панель АС отделана материалом, имитирующим натуральную кожу.

 

Розничные цены составляют 2368 долларов за пару полочников Aria Evo X №1, от 4798 до 5998 долларов за напольные модели, а Aria Evo X Center обойдётся в 999 долларов США.

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