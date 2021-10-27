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Вибрации нет, если есть Auralex ProPOD Lite


27.10.2021 10:40

 

 

Компания Auralex Acoustics представила новинку – акустический разъединитель ProPOD Lite. Аксессуар разработан для снижения окрашивания звука, источниками которого являются громкоговорители, сабвуферы и проигрыватели виниловых дисков.

 

ProPOD Lite уменьшает или вовсе устраняет микроскопические вибрации, из-за которых могут быть не слышны тончайшие звуковые нюансы. Комплект разделителей рассчитан на устройства весом до 13,6 кг (30 фунтов) и состоит из четырёх или восьми цилиндрических муфт из вязкоэластичного полимера чёрного цвета. Розничная цена – 45,99 и 71,99 долларов США соответственно.

 

Серия аксессуаров ProPOD появилась в ассортименте Auralex в июле нынешнего года. Флагманская модель ProPOD Acoustic Decoupler разработана для аудио компонентов и мониторов весом до 23 кг. Производитель планирует расширить линейку в течение ближайшего года и заявляет, что новые модели будут ещё более технологичными и эффективными.

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