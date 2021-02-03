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Вице-президент Bryston купил… Bryston


03.02.2021 19:31

 

 

Bryston, производитель аудио-видео компонентов и акустических систем из Канады, объявил о смене собственника. Теперь компания принадлежит вице-президенту Джеймсу Таннеру (James Tanner). Партнёром Таннера в сделке стал Colquhoun Audio, ещё один канадский бренд, также выпускающий премиальные аудио системы.

 

Таннер, который работает в компании с 1976 года, теперь является главным исполнительным директором Bryston, сменив на этом посту ушедшего в отставку Криса Расселла (Chris Russell). Расселл, семья которого несколько десятков лет назад основала Bryston, не отходит от дел полностью: он будет выступать в роли бизнес-консультанта.

 

Компания планирует усилить свою дилерскую базу и расширить ассортимент предлагаемых деловым партнёрам услуг. Планируется создать онлайн-систему обработки заказов с возможностью отслеживания их статуса; увеличить число собственных сотрудников отдела продаж; запустить «горячую линию» для оперативного реагирования на запросы дилеров и конечных потребителей. Уже в феврале Bryston начнёт отгрузки BR-20 – первого устройства из линейки продуктов нового поколения, комбинированного предварительного усилителя, ЦАП и проигрывателя с функцией стриминга.

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